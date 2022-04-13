Нефтетрейдер Vitol Group намерен прекратить торговлю нефтью из России

Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol Group намерен до конца года прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами российского происхождения. Об этом 12 апреля написало агентство Bloomberg.

Как рассказал представитель Vitol агентству, объемы российской нефтекомпании «значительно сократятся во II квартале [2022 года], поскольку текущие контрактные обязательства снижаются».

Кроме того, нефтетрейдер намерен полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России к концу 2022 года.

Женевская фирма подтвердила, что не будет заключать никаких новых сделок с российскими компаниями, поставляющими нефть и нефтепродукты.

Как отметило агентство Bloomberg, заявление Vitol появилось после того, как советник президента Украины Владимир Зеленский написал руководству Vitol и другим торговым трейдерам с просьбой прекратить деловые отношения с российской индустрией топлива.

Во вторник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо определить конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа и нефти. Он упрекнул некоторые страны ЕС в том, что они не могут определиться, когда хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.

В то же время ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что заменить российскую нефть и нефтепродукты в полном объеме — порядка 7 млн баррелей в сутки — ОПЕК не может из-за нехватки таких объемов.

Как отметило 8 апреля британское издание Daily Express, пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну.

Эмбарго на нефть и газ из России беспокоит Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса. Также Германия за последнее время стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется из РФ.

Ранее, 5 апреля, немецкий телеканал Die Welt заявил, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. СМИ отмечает, что члены Евросоюза по-разному относятся к введению данного запрета.

11 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит к середине мая план по ликвидации зависимости Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.

Как отметил в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, ЕС лукавит, говоря о возможности сократить потребление российского газа и нефти и отказе от энергоносителей из РФ.

Санкции Запада последовали в ответ на проводимую РФ военную операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее обстановка в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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