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Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил руководству РФ передать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в обмен на украинских пленных. О своих намерениях он заявил в среду, 13 апреля.

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«Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. <…> Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. <…> Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену», — сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали оппозиционера сотрудники Службы безопасности Украины.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил необходимость проверить информацию о задержании Медведчука.

Сообщение о задержании также прокомментировал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Он предположил, что Медведчука могут использовать для политических торгов, как обменный фонд и «даже для поднятия боевого духа армии и населения, если нет успехов на фронтах».

В свою очередь, политолог Сергей Марков расценил действия украинских властей как попытку реализовать тактику живого щита для того, чтобы обменять задержанного на тех, кто окружен в Мариуполе.

В этот же день депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал «Известиям», что президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о задержании украинского политика Виктора Медведчука хочет затянуть конфликт. При этом парламентарий не взялся рассуждать о подлинности фотографии, которую опубликовал Зеленский. По его словам, этим должны заниматься эксперты.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что задержание главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука связано с тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому был нужен «громкий информационный повод», чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе.

На Украине в отношении Медведчука возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест.

Информация о том, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтверждал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.

10 января Киевский суд вынес решение о продлении домашнего ареста Медведчуку на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.

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