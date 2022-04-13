Глава Минэнерго рассказал о продаже недвижимости в Европе

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в прошлом году принял решение продать свою недвижимость в Европе. Об этом он рассказал в интервью «Известиям». Он также добавил, что сейчас в Европе не бывает.

«Во-первых, не бываю, во-вторых, еще в прошлом году до случившихся геополитических событий я принял решение избавиться от нее, что успешно и сделал», — отметил он.

Согласно декларации о доходах за 2020 год, Шульгинов занял третье место по личным доходам в правительстве (201,6 млн рублей). Он стал единственным чиновником кабмина, который задекларировал имущество за рубежом. В декларации министра был указан дом в Испании, площадью 284,2 кв. м, которым он владел вместе с женой.

Шульгинов пришел в правительство на должность главы Минэнерго в ноябре 2020 года из «Русгидро», где занимал должность гендиректора с 2015 по 2020 годы.

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