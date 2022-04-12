В Италии рассказали о планах заключить новые соглашения по газу

Правительство Италии намерено заключать новые сделки в области энергетики. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

«Больше всего газа нам потребуется в зимний период.<…> Сможем ли мы спокойно встретить зиму, будет зависеть в том числе от поездок, которые мы совершим в ближайшие недели для заключения других соглашений», — пояснил он в прямом эфире телеканала Rete 4.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги посетил Алжир для подписания договора об энергетическом сотрудничестве. Также по итогам визита итальянская компания Eni («Эни») и алжирская государственная энергетическая компания Sonatrach («Сонатрак») заключили соглашение об увеличении поставок газа в Италию.

10 апреля глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо рассказал о планах премьер-министра обеспечить новые поставки природного газа из Алжира на Апеннины. Он заявил, что договор по газу между странами позволит «ответить на возможный российский шантаж». Также Ди Майо напомнил, что за последние полтора месяца он посетил Катар, Конго, Мозамбик, Анголу и Азербайджан, отметив, что руководства этих государств выразили готовность поддержать энергетический сектор Италии.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значится запрет на импорт энергоресурсов из РФ.

В тот же день британское издание Daily Express сообщило, что пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. По его данным, «бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну. Эмбарго на нефть и газ из России беспокоит также Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели газа должны были с 1 апреля открыть рублевые счета в российских банках. Почти все страны Евросоюза раскритиковали это решение и заявили об отказе его выполнять. Впрочем, 6 апреля стало известно о согласии Венгрии платить за газ в рублях. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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