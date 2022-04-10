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Италия готовится подписать соглашение с Алжиром о новых поставках газа

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Премьер-министр Италии Марио Драги в сопровождении министра иностранных дел Луиджи Ди Майо в понедельник посетит Алжир для подписания соглашения о новых поставках природного газа из этой страны на Апеннины. Об этом 10 апреля заявил сам глава итальянского МИДа.

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«Завтра утром вместе с президентом Драги я буду в Алжире для подписания важного соглашения относительно газа, которое позволит нам ответить на возможный российский шантаж по газу», — сказал он журналистам в ходе публичного мероприятия в южном городе Маддалони.

Глава итальянского МИДа напомнил, что за последние полтора месяца он посетил Алжир, Катар, Конго, Мозамбик, Анголу и Азербайджан, отметив, что «все эти страны выразили готовность увеличить поставки энергоносителей в Италию». По словам министра, это сделает страну «более независимой от энергетического шантажа».

Ранее, 10 апреля, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил «ответить жесткими санкциями» Евросоюзу и временно прекратить поставки газа в страны объединения. По его мнению, такие действия станут ответом на «оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России».

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значится запрет на импорт энергоресурсов из РФ.

В тот же день британское издание Daily Express сообщило, что пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. По его данным, «бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну. Эмбарго на нефть и газ из России беспокоит также Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса. Германия за последнее время стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется из РФ.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметил, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от российских энергоносителей.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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