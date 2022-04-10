В Госдуме предложили временно прекратить поставки газа в Евросоюз

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет 10 апреля предложил «ответить жесткими санкциями» Евросоюзу (ЕС) и временно прекратить поставки газа в страны объединения.

По словам Шеремета, такие действия станут ответом на «оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России», пишет «Газета.Ru».

«В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — сказал депутат «РИА Новости».

Шеремет также подчеркнул, что ЕС совершил роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значится запрет на импорт энергоресурсов из России.

В тот же день британское издание Daily Express сообщило, что пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну. Эмбарго на нефть и газ из России беспокоит также Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса. Германия за последнее время стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется из РФ.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметил, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ в Донбассе предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

10 апреля директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер предположил, что Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года. По его мнению, резкий отказ от энергоресурсов из РФ спровоцировал бы простой значительной части производства в Германии и увеличение числа безработных.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую ею с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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