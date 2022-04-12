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Эксперты отреагировали на удаление приложений «Сбера» из App Store

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Удаление приложений «Сбера» из App Store приведет к созданию новых площадок для размещения российских продуктов, считает директор по инновациям «Меркатор Холдинг» Павел Теплов.

«В конечном итоге это стимул стать по-настоящему независимыми», — сказал он «Известиям».

Похожей точки зрения придерживается директор по развитию компании «Биорг» Александр Коробов. «Вопрос об изгнании «Сбера» из App Store, — это обычный поступок из разряда «хорошими делами прославиться нельзя». Вопрос комфорта, которого нас решили немножко лишить», — отметил он.

«В следующий раз мы можем обсуждать и удаление чего-нибудь еще. Всё это лишний повод задуматься о вопросе импортозамещения и лояльности компаний, которые работают на нашем рынке», — добавил Коробов.

В связи с этим эксперт напомнил о заявлении премьер-министра Михаила Мишустина о создании российского магазина приложений. Коробов полагает, что это тоже будет знаком времени — в области экспорта технологического суверенитета РФ.

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В свою очередь, директор по развитию web-технологий Artezio Сергей Матусевич заявил, что владельцев устройств от Apple «должно насторожить поведение производителя смартфонов и планшетов, который ограничивает их возможности и решает, какие приложения сегодня доступны, а какие нет». Он рассказал, что специалисты и раньше говорили о проблемных аспектах закрытых цифровых платформ, и если ситуация с удалением популярных приложений усугубится, то пользователям нужно будет обратить внимание на открытые программные системы.

Ранее стало известно об удалении приложений Сбербанка из App Store. Для скачивания и обновления стали недоступны «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», СберKids, «СберСпасибо» и «Акционер Сбера». Все ранее установленные приложения работают нормально. Однако если пользователь решит их удалить, то скачать снова уже не сможет. Управлять средствами в онлайн-режиме с мобильного можно через веб-интерфейс.

По словам доцента кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, с 24 февраля App Store «активно ввязался в санкционную войну», удалив или заблокировав скачивание более 8 тыс. мобильных приложений.

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