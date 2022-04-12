Приложение «СберБанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store

Мобильное приложение Сбербанка на iOS стало недоступно для скачивания с 12 апреля в магазине App Store. Об этом во вторник, 12 апреля, говорится в сообщении российской финансовой организации.

«Из-за введенных санкций мобильные приложения Сбера на платформе iOS не доступны для скачивания и обновлений в магазине App Store. Речь идет о приложениях СберБанк Онлайн, СберБизнес, СберИнвестор X, Сбербанк Инвестор, Сбербанк Инкассация, СберKids, СберСпасибо, Акционер Сбера», — говорится в сообщении.

Уточняется, что приложение нельзя обновить, однако если оно установлено ранее, его работе ничего не мешает. Клиенты, не успевшие установить приложение на свое устройство могут воспользоваться веб-версией «СберБанк Онлайн», адаптированной для мобильных устройств. Она подходит для проведения всех операций, в отметили в Сбербанке.

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений.

Он призвал работников IT-сферы «сделать свою экосистему». Элементы этой экосистемы, по словам Мишустина, уже есть в России, их нужно только доработать.

Днем ранее сообщалось, что в России появились российские аналоги социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Первой в СМИ о себе заявила социальная сеть «Россграм», созданная предпринимателем Александром Зобовым. Еще один аналог Instagram — Now — от разработчика «Яндекса» Дмитрия Маринина, сейчас у приложения уже около 100 тыс. пользователей. Внимание части пользователей также привлекли приложения Limbiko и Fiesta.

В конце марта Минцифры России предложило снизить на три года налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) малому бизнесу в сфере информационно-коммуникационных (IT) технологий. Таким образом министерство хочет поддержать малый бизнес, который является «драйвером изменений».