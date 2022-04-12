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В Госдуме указали на превращение Евросоюза в инструмент НАТО

Депутат Белик: ЕС стал инструментом НАТО, выполняющим не только экономические, но и военные команды
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Евросоюз стал инструментом Североатлантического альянса, выполняющим не только экономические, но и военные команды. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«К сожалению, политический вектор Евросоюза не позволяет думать по-другому: ЕС действительно стал инструментом в руках США и НАТО, причем инструментом многопрофильным — выполняющим по указке Вашингтона и Брюсселя не только экономические, но и военные команды», — указал он.

Слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ситуация на Украине должна быть решена на поле боя, а не дипломатическим путем, не выдерживают критики, подчеркнул политик. Как предположил депутат, Боррель, видимо, забыл, что он всё-таки является верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, и представил себя героически отдающим приказы на баррикадах.

«Возвращение ЕС в «первоначальный вид» экономического блока возможно будет лишь тогда, когда здравый смысл ведения самостоятельной политики возобладает над тем, чтобы действовать по алгоритму, данному США и НАТО», — заключил Белик.

Ранее в этот день официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на то, что Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО. Кроме того, она отметила, что утверждение главы дипломатии ЕС «ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза».

9 апреля Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

11 апреля глава евродипломатии подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем. Помимо этого, он призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Боррель отметил, что соответствующее решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель.

Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, такие заявления являются проявлением озлобленности и остервенелости.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о готовности Евросоюза выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины. По его словам, таким образом поддержка ЕС, направленная на предоставление военной техники для этой страны, увеличится до €1,5 млрд.

Страны Запада начали еще активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, которую 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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