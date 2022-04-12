Захарова заявила о превращении Евросоюза в военную машину НАТО

Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО. Об этом 12 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что утверждение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза».

«Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество. Из экономического блока, гуманитарного, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО», — прокомментировала дипломат.

9 апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

11 марта Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем и расширять военную помощь стране. Он пообещал расширить военную помощь Киеву.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что такое заявление является проявлением озлобленности и остервенелости.

23 марта генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает себя частью конфликта на Украине и не собирается направлять туда силы. До этого, 20 марта, он заявлял, что альянс поддерживает Украину. В то же время Столтенберг называл чрезвычайно важным недопущение перерастания текущего конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией.

В российском МИДе регулярно призывали Евросоюз и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как в марте отмечала Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

24 марта Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. В Москве заявляли, что целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины для обеспечения безопасности России. При этом РФ не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил страны.

Обстановка в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Луганская и Донецкая народные республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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