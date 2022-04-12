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Следователи возбудили дело после смерти ребенка в больнице Минусинска

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В Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика в больнице города Минусинск. Об этом 11 апреля сообщили в управлении СК по Красноярскому краю.

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«Возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетнего мальчика в медицинском учреждении города Минусинска по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что врачи дважды ставили ребенку неверный диагноз.

Мама мальчика позвонила в скорую помощь 30 марта, поскольку у него наблюдались признаки острой респираторной вирусной инфекции. Медики, приехавшие на вызов, поставили диагноз ангина, при этом женщина отказалась от госпитализации.

Состояние здоровья ребенка ухудшилось через два дня, повысилась температура и появилась сыпь, в больнице, куда был доставлен мальчик по скорой, ему поставили диагноз тонзиллит. Однако уже 2 апреля пациента перевели в реанимационное отделение КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» с менингитом, где «ребенок скончался в этот же день, несмотря на проводимую терапию», рассказали в ведомстве.

Смерть мальчика наступила в результате менингита, добавили в региональном СК, ссылаясь на предварительные данные судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на данный момент получена необходимая медицинская документация, карты вызова скорой медицинской помощи, кроме того, проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти ребенка.

В феврале сообщалось, что прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту смерти пятимесячной девочки. Отмечалось, что у ребенка наблюдались признаки кишечной инфекции, однако мама получала отказы в госпитализации. Девочку отвезли в больницу, когда ей стало значительно хуже, в реанимационное отделение ребенка доставили уже без признаков дыхательной и сердечной деятельности.

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