В Чехии увидели угрозу лишения 100 млн жителей ЕС электроснабжения

В случае введения санкций в отношении ядерного топлива из России 100 млн европейцев могут остаться без электроснабжения. Об этом 11 апреля пишет чешское издание Seznam Zprávy.

Автор статьи отметил, что в европейских странах, входивших ранее в социалистический блок, электричество вырабатывают ядерные реакторы, созданные по советской технологии. Топливо для них импортируется из России. Он считает, что отказ от российских поставок — это энергетический вызов для государств.

«Попытка досрочно расторгнуть контракты с Россией, таким образом, может поставить под угрозу электроснабжение почти 100 млн европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на свой важнейший источник чистой энергии», — подчеркнул он.

По данным издания, в разных странах — от Финляндии до Болгарии — на реакторах советского образца вырабатывают около 40% производства электроэнергии.

«Зависимость от этих поставок теперь превратилась в серьезную проблему», — пишет чешский обозреватель.

По его мнению, на поиск замены ядерного топлива могут уйти годы.

Ранее, 7 апреля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт по-прежнему отказывается поддерживать общеевропейские экономические санкции против России в области энергетики.

Глава МИДа подчеркнул, что введение любых санкций в отношении российских энергоресурсов, в том числе связанных с ядерной энергетикой, является красной чертой для Венгрии.

Накануне Венгрия получила первую партию ядерного топлива из России для АЭС «Пакш». Доставка осуществлялась по воздуху, а не по железной дороге, как раньше, из-за ситуации на Украине.

В этот же день Европарламент (ЕП) принял резолюцию с призывом ввести эмбарго на импорт энергоресурсов из России. Вместе с тем депутаты отметили, что при этом Евросоюз должен предусмотреть четкую стратегию энергетической безопасности. В полномочия ЕП не входит принятие санкций, резолюции обязательными к исполнению не являются.

Между тем депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет 10 апреля предложил «ответить жесткими санкциями» Евросоюзу и временно прекратить поставки газа в страны объединения.

В тот же день британское издание Daily Express сообщило, что пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну. Эмбарго на нефть и газ из России беспокоит также Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса. Германия в последнее время стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется из РФ.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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