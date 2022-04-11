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Google исправил ошибку в сервисе при переводе словосочетания «дорогие россияне»

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Google LLC исправил ошибку в сервисе Google Translate при переводе словосочетания «дорогие россияне», из-за которой к компании обращался с требованием Роскомнадзор. 11 апреля об этом сказали в компании в ответ на запрос «РИА Новости».

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Ранее в этот день Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно принять меры по исключению из его сервисов угроз в адрес российских пользователей. Ведомство потребовало также проинформировать РКН о причинах появления таких сообщений.

9 апреля в работе сервиса Google.Translate было выявлено нарушение. При вводе для перевода словосочетания «dear Russians» (дорогие россияне) переводчик заменял его переводом фразы «dead Russians» (мертвые россияне). Однако при составлении такой же фразы с указанием других национальностей, программа ошибку не выдавала.

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что шесть сервисов Google будут маркироваться за нарушение российских законов. Эти меры коснутся ресурсов «Google Поиск», Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail.

Ранее в этот день Роскомнадзор также объявил о решении ввести в отношении компании Google меры понуждения информирующего и экономического характера за несоблюдение законодательства России.

По словам главы комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Google может ожидать закрытие в РФ, если компания не изменит свою политику. По его словам, именно «на это указывает в последние месяцы вся последовательность действий корпорации, а также принадлежащего ему YouTube».

С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил около 60 случаев дискриминации со стороны YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Заблокированными оказались аккаунты или контент Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ.

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