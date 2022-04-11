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Российский гонщик извинился за «нацистское» приветствие на чемпионате Европы

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Картингист из России Артем Северюхин, который после победы на чемпионате Европы показал жест, напоминающий нацистское приветствие, извинился и объяснил свой поступок. Видеообращение спортсмена предоставила Российская автомобильная федерация 11 апреля.

«Я выступал по итальянской лицензии и выиграл гонку под итальянским флагом. Ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест», — сказал Северюхин.

Он подчеркнул, что никогда не поддерживал нацизм и считает его одним из самых страшных преступлений против человечества.

«Прошу понять меня, что в этом не было никакой поддержки нацизму или фашизму. Не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков, команду и зрителей трансляции. Извините меня, пожалуйста», — сказал спортсмен.

Инцидент произошел накануне на награждении чемпионата Европы по картингу в Портимане (Португалия). Гонщик выступал под итальянским флагом из-за санкций Международной автомобильной федерации (FIA), наложенных на РФ в связи с событиями на Украине.

На церемонии награждения Северюхин ударил себя кулаком в область сердца и вытянул вперед правую руку. Этот жест известен как «римский салют», который использовался в нацистской Германии.

11 апреля в Российской автомобильной федерации заявили, что сейчас выясняются обстоятельства происшедшего. В организации добавили, что дальнейшие комментарии о том, как будет расценен поступок спортсмена, и какие меры будут применены по отношению к нему, последуют после заседания Совета по спорту.

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