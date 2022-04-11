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Российский гонщик отпраздновал победу на ЧЕ нацистским приветствием

Российский гонщик Северюхин отметил победу на чемпионате Европы по картингу нацистским приветствием
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Российский картингист Артем Северюхин, одержавший победу на Чемпионате Европы по картингу, отпраздновал победу жестом, напоминающим нацистское приветствие. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщают СМИ.

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На церемонии награждения Северюхин ударил себя кулаком в область сердца и вытянул вперед правую руку. Этот жест известен как «римский салют», который использовался в нацистской Германии.

При этом мать Северюхина заявила, что он таким образом «посылал сердечки команде», пишет «Газета.ру».

Соревнования прошли в португальском Портимане. Гонщик выступал под итальянским флагом из-за санкций Международной автомобильной федерации (FIA), наложенных на РФ в связи с событиями на Украине.

После того, как видео с церемонии награждения разошлось в соцсетях, федерация удалила все публикации с сайта, связанные с этапом в Портимане. Также закрыты комментарии к новостям.

Северюхину 15 лет. До победы на Чемпионате Европы он дважды становился победителем первенства России по картингу в 2019 и 2020 годах.

Официальных комментариев от FIA в связи с инцидентом пока не было.

В прошлый понедельник, 4 апреля, сообщалось об инциденте, который произошел на польском телевидении. В эфире одного из телеканалов показали репортаж о жизни «мирных украинских граждан». Однако на заднем плане собеседников телеканала красовался нацистский символ, который пользуется большой популярностью у националистических батальонов Украины.

Россия 24 февраля объявила о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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