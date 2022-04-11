Мать найденного на мусоросортировочном заводе младенца задержали в Калуге

В Калужской области задержали мать младенца, тело которого было обнаружено на мусоросортировочном заводе. Генетическая экспертиза подтвердила родство женщины и погибшего ребенка.

По данным следствия, 30-летняя подозреваемая самостоятельно родила малыша 20 марта в своей квартире и совершила убийство. После этого женщина уложила тело младенца в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Оттуда ребенок попал на ленту завода по переработке отходов, пишет газета «Весть». Тело малыша было обнаружено во время сортировки мусора в конце марта.

Женщина является многодетной матерью, ее семья состоит на профилактическом учете. Подозреваемая задержана на 48 часов, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Следователи собирают характеристику на подозреваемую, а также проверяют работу должностных лиц, обязанных регулярно посещать семью на профилактическом учете.

28 марта сообщалось об обнаружении тела младенца на Каширском мусороперерабатывающем заводе. Матерью ребенка оказалась жительница подмосковного Домодедово. Брат мужа подозреваемой рассказал, что она уехала в больницу, а вернулась без ребенка.