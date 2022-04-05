На мусоросортировочном заводе в Калуге нашли тело младенца

Сотрудники калужского завода обнаружили тело младенца в ходе сортировки мусора на производственной ленте. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила пресс-служба СУ СК России по области.

Тело новорожденного нашли еще в конце марта. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.

Проводятся судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Также следователи изъяли сведения из различных организаций. Устанавливаются обстоятельства рождения и гибели ребенка, пишет REGNUM.

Следователи обратились к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личности родителей ребенка. В частности, следствие интересуют сведения о женщинах, находившихся в состоянии беременности, которая прекратилась в марте 2022 года, но данные о наличии ребенка у женщины отсутствуют, пишет «Москва 24».

30 марта телеканал «360» сообщил, что 27-летний житель Красноярска выбросил в реку Енисей своего новорожденного ребенка. Подозреваемый был задержан.

28 марта труп новорожденного младенца был найден на Каширском мусороперерабатывающем заводе. Следователи нашли мать младенца, которая оказалась жительницей Домодедово. Брат мужа женщины рассказал, что она, находясь на девятом месяце беременности, уехала в больницу, а вернулась уже без ребенка. При этом супруг подозреваемой заявил, что она сообщила ему о «замершем» плоде.