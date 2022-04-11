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Басурин раскрыл планы взятия «Азовстали» в Мариуполе

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Штурмовать подземные укрепления завода «Азовсталь» в Мариуполе смысла нет. Об этом 11 апреля заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор. Это вкратце по «Азовстали», — сказал он в эфире Первого канала.

По словам представителя Народной милиции ДНР, оценить численность боевиков на заводе сейчас сложно.

«Точную цифру назвать никто не сможет, даже те нацики, которые там находятся... Это данные только предварительные — три, может, четыре тысячи, может, три с половиной. Поверьте, для хорошо укрепленного района это большая цифра», — пояснил Басурин.

Он отметил, что боевики регулярно предпринимают попытки вырваться из окружения.

«Попытки у них постоянно происходят. Насколько мне известно, попытки неудачные», — подчеркнул представитель Народной милиции ДНР.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе «Азовстали» находятся от 1,5 тыс. до 3 тыс. украинских националистов.

Тогда же Басурин отметил, что к настоящему времени порт Мариуполя освобожден примерно на 80%. Как сообщали «Известия», в мариупольском порту засели украинские боевики из радикальной националистической группировки «Азов», которые продолжают держать в заложниках иностранных моряков и препятствовать их эвакуации.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, в свою очередь, сообщил, что украинские военные нанесли на свою технику опознавательные знаки ДНР, сформировали колонну и пытались ночью вырваться из Мариуполя. По его словам, противник бросил технику и разбежался по округе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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