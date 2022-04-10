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Поселок Таврический в Крыму был обстрелян

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Поселок Таврический в Крыму был обстрелян. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщила корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

По словам местных жителей, они увидели зарево. Предположительно, с украинской стороны прилетел снаряд. Сообщается, что на данный момент в поселке нет электричества.

Ранее в этот же день украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по подконтрольному Луганской Народной Республике (ЛНР) поселку Новоайдар. Сообщается о гибели женщины 1991 года рождения.

Спецоперация в Донбассе 10 апреля. Текстовая трансляция
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Ранее, 8 апреля, ракетный удар из комплекса «Точка-У» был нанесен по железнодорожному вокзалу в подконтрольном Киеву Краматорске, погибли мирные жители. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию. В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что «никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорске у российских вооруженных сил не было и не планировалось».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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