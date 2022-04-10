В Германии состоялся автопробег против дискриминации русскоязычных

В ФРГ в городе Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в субботу, 9 апреля, прошел автопробег под девизом «Против дискриминации русскоязычных». Об этом сообщил портал StN.de.

Участники акции выступили против проявлений русофобии и «дискриминации русскоязычных детей в школах». На автомобилях развевались российские флаги. Перед началом движения колонны прозвучали гимны России и Германии. Как отмечает издание, серьезных происшествий в ходе акции не зафиксировано.

В пробеге приняли участие порядка 190 автомобилей.

Ранее, 7 апреля, глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила, что в стране с начала специальной операции РФ по защите Донбасса выявили 383 преступления против выходцев из России. По ее словам, в основном это оскорбления, порча имущества и акты насилия.

Во вторник, 5 апреля, сообщалось о травле русского мальчика за этническую принадлежность в Лиссабоне. С конца февраля ребенок стал жаловаться на травлю в школе со стороны одноклассников. С каждым днем ситуация осложнялась, пока однажды его не закидали камнями, рассказала «Известиями» мать школьника.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса многие российские политики и рядовые граждане заявили о нарастающем градусе русофобии в мире. На это в конце февраля указывала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, как заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ.

11 марта в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам России.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»