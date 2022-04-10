Вучич рассказал о переговорах с Францией насчет покупки истребителей

Сербия пытается договориться с Францией насчет покупки 12 новых истребителей Rafale, заявил в субботу, 9 апреля, сербский президент Алескандр Вучич после военных учений «Огненный щит».

«Мы уже год ведем переговоры о 12 самолетах. Сейчас я оповещаю вас: мы ведем переговоры с еще одной страной о еще 12 самолетах. Этих 12 Rafale — новые, а ведем переговоры о еще 12 — подержанных, 12+12», — цитирует его портал SavunmaSanayist.com.

Вучич добавил, что есть третья комбинация — истребительно-бомбардировочная авиация. Тут речь идет о трех странах, но появляются и новые претенденты — конкуренция высока, отметил сербский президент.

До этого Вучич сообщил, что Сербия намерена закупить у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) Bayraktar. Он заверил: Сербия усилит свою вертолетную авиацию и увеличит число беспилотников.

Учения сербской армии «Огненный щит» завершились в субботу на полигоне «Пасулянске-Ливаде». В них приняли участие свыше 1 тыс. человек, включая подразделения сухопутных войск, авиации и ПВО, 72-ю бригаду спецназа и 63-ю десантную бригаду.

Ранее, 4 апреля, стало известно, что Вучич победил на президентских выборах, прошедших в Сербии 3 апреля. Явка составила 58–60%.

Также в этот день Вучич заявил, что Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношений с Россией. Страна продолжит политику военного нейтралитета и откажется от вступления в любые военные блоки, заверил он.

Ранее, 13 января, Вучич утверждал, что Сербия, в отличие от соседей — членов НАТО, закупает только оборонительное оружие. По его словам, страна в военном смысле остается нейтральной.