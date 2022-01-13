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Вучич объяснил закупку Сербией оружия оборонительной стратегией
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Вучич объяснил закупку Сербией оружия оборонительной стратегией

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Сербия, в отличие от соседей — членов НАТО, закупает только оборонительное оружие. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в четверг, 13 января.

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По его словам, страна в военном смысле остается нейтральной.

«Им позволено вооружаться, потому что они в НАТО. А мы — свободолюбивое и военно-нейтральное государство — не можем защищаться? Они покупают оружие для нападения, а беспокоятся из-за того, что мы закупаем оборонительные вооружения. Они не беспокоятся из-за (закупаемых Хорватией бронеавтомобилей) Patria AMV и БМП M2 Bradley, не беспокоятся из-за (приобретенных Хорватией истребителей) 12 Rafale», — рассказал Вучич национальному телевидению.

Он также прокомментировал обеспокоенность Хорватией вооружения Сербии.

«Сербия говорит: мы ответим и будем сильнее, есть деньги, и экономика крепче. Не для того, чтобы нападать на кого-то, хотим наилучших отношений с Хорватией. Но для того, чтобы мы могли защитить свою страну, чтобы вы нас не топтали как раньше. И им мешает, что мы закупаем европейские и российские вертолеты, ПЗРК «Панцирь-С1», который может лишь защищать территорию Сербии, не может служить для нападения», — заявил сербский лидер.

25 декабря президент России Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили поставки газа. Путин «заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа».

18 октября лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что НАТО, обострив неприятельскую политику в отношении России, играет с огнем. По его мнению, становится всё очевиднее, что Соединенные Штаты не могут одновременно действовать против Китая и России, сохраняя при этом статус мирового гегемона.

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