Прямой эфир
Мир
Боррель пожелал разрешения конфликта на Украине военным путем
Мир
В ЛНР обвинили ВСУ в подрыве цистерны с азотной кислотной в городе Рубежное
Мир
В МО сообщили об эвакуации за сутки более 26 тыс. человек с Украины и Донбасса
Армия
Россия доставила почти 10 тыс. т гуманитарной помощи на Украину
Мир
В Париже прошел митинг против политики Макрона
Мир
В результате обстрела ВСУ были ранены 13 мирных жителей Мариуполя
Мир
Зампостпреда РФ при ООН назвал очевидной причастность ВСУ к трагедии в Краматорске
Мир
В Госдуме призвали к отставке Борреля после его слов об Украине
Культура
Эрмитаж рассказал о задержанных на границе с Финляндией картинах
Мир
Вучич объявил о намерении Сербии закупить у Турции БПЛ Bayraktar
Мир
Зеленский заявил о намерении Великобритании восстанавливать Киев

Вучич объявил о намерении Сербии закупить у Турции БПЛ Bayraktar

Вучич заявил, что Сербия намерена закупить у Турции «Байрактары»
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербия намерена закупить у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) Bayraktar заявил в субботу, 9 апреля, президент страны Александр Вучич по результатам военных учений «Огенный щит».

Не мелочь и приятно: в Сербии и Венгрии переизбраны действующие лидеры
Как это скажется на отношениях с Москвой и остальной Европой

Вучич заверил: Сербия усилит свою вертолетную авиацию и увеличит число беспилотников.

«Два дня назад на встрече с президентом Турции [Реджепом Тайипом] Эрдоганом я сказал, что мы хотим купить Bayraktar у Турции, и Эрдоган пообещал мне, что мы можем их получить», — цитирует его турецкий портал SavunmaSanayiST.com.

Учения сербской армии «Огненный щит» завершились в субботу на полигоне «Пасулянске-Ливаде». В них приняли участие свыше 1 тыс. человек, включая подразделения сухопутных войск, авиации и ПВО, 72-ю бригаду спецназа и 63-ю десантную бригаду.

В настоящее время шесть государств имеют на вооружении Bayraktar: Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина.

Ранее, 4 апреля, стало известно, что Вучич победил на президентских выборах, прошедших в Сербии 3 апреля. Явка составила 58–60%.

Также в этот день Вучич заявил, что Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношений с Россией. Страна продолжит политику военного нейтралитета и откажется от вступления в любые военные блоки, заверил он.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022