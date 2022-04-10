Вучич объявил о намерении Сербии закупить у Турции БПЛ Bayraktar

Сербия намерена закупить у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) Bayraktar заявил в субботу, 9 апреля, президент страны Александр Вучич по результатам военных учений «Огенный щит».

Вучич заверил: Сербия усилит свою вертолетную авиацию и увеличит число беспилотников.

«Два дня назад на встрече с президентом Турции [Реджепом Тайипом] Эрдоганом я сказал, что мы хотим купить Bayraktar у Турции, и Эрдоган пообещал мне, что мы можем их получить», — цитирует его турецкий портал SavunmaSanayiST.com.

Учения сербской армии «Огненный щит» завершились в субботу на полигоне «Пасулянске-Ливаде». В них приняли участие свыше 1 тыс. человек, включая подразделения сухопутных войск, авиации и ПВО, 72-ю бригаду спецназа и 63-ю десантную бригаду.

В настоящее время шесть государств имеют на вооружении Bayraktar: Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина.

Ранее, 4 апреля, стало известно, что Вучич победил на президентских выборах, прошедших в Сербии 3 апреля. Явка составила 58–60%.

Также в этот день Вучич заявил, что Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношений с Россией. Страна продолжит политику военного нейтралитета и откажется от вступления в любые военные блоки, заверил он.