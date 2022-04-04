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Вучич заявил о стремлении Сербии сохранить дружеские отношения с РФ

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Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношений с Россией. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил Александр Вучич на пресс-конференции из штаба Сербской прогрессивной партии по результатам победы в первом туре президентских выборов.

«Это неслыханный вид давления»
Председатель парламента Сербии Ивица Дачич — о неприсоединении к антироссийским санкциям, газовом сотрудничестве и европейских стремлениях

«Во всяком случае я гарантирую, что в Сербии никто никогда не исключит [русского писателя Федора] Достоевского из школ, так как Достоевский больше всех остальных писателей в мире вместе взятых. Никто не исключит из оперы [композитора Петра] Чайковского, потому что это не имеет никакого смысла. Так что мы будем стараться сохранить в лучшем виде не только корректные и партнерские, но и дружеские отношения с Российской Федерацией», — сказал он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и откажется от вступления в любые военные блоки.

«Что важно и для европейцев, и для русских, и для американцев — мы продолжим проводить политику военного нейтралитета, которая получила огромную поддержку и не будем вступать ни в один военный союз», — сказал он.

Ранее в этот день Вучич объявил о своем переизбрании на пост главы государства на внеочередных выборах. За него проголосовали около 60% избирателей.

30 марта председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич заверил, что Сербия не будет присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку это противоречит национальным интересам республики.

Он отметил, что из-за такой позиции на Белград оказывается сильное давление со стороны западных стран.

Ранее, 28 марта, Вучич заявил, что не может перестать удивляться отношением Запада к русской культуре. Он указал, в частности, на недопустимость исключать из учебников произведения Федора Достоевского. Кроме того, Вучич назвал позором «отменять оперу Чайковского в Загребе», потому что Чайковский и Джузеппе Верди — вершины мировой музыки.

Ранее в этот день глава Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА) Хольгер Мюнх сообщил, что количество преступлений против выходцев из России растет. Он подчеркнул, что преступления варьируются от словесных оскорблений и угроз до физического насилия, например, написания краской фраз с соответствующим содержанием.

27 марта в странах Евросоюза прошел митинг против притеснения русскоговорящих людей, живущих в Европе. Участники, в числе которых были выходцы из РФ, Белоруссии, Южной Осетии, Молдавии, вышли на митинг, в частности, потому что сами столкнулись с проблемами из-за использования русского языка.

Кроме того, организатор акции гражданский активист Жан-Франсуа Девру назвал русскую культуру «одной из величайших культур человечества». По его словам, нельзя запрещать «людям слушать Чайковского».

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