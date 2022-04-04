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Вучич объявил о победе в первом туре президентских выборов в Сербии

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Действующий президент Сербии Александр Вучич в воскресенье, 3 апреля, объявил о своей победе на пост главы государства на внеочередных выборах.

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«По нашим данным, я набрал от 59,8% до 60,1%. Мне удалось сделать в Сербии то, что никогда никому не удавалось. Я единственный, кто два раза победил в первом туре», — сказал он.

Ранее, 6 марта, Сербская прогрессивная партия (СПП) выдвинула действующего президента страны Александра Вучича кандидатом на пост главы государства.

Премьер-министр страны Ана Брнабич отметила, что цель партии — победа в первом туре выборов президента. Предвыборная кампания политика началась с акции в Лесковаце.

Брнабич поблагодарила партнеров политической силы за то, что они выступили в более широкой коалиции с кандидатом Вучичем.

Сообщалось, что всеобщие выборы президента и Национального собрания пройдут в Сербии 3 апреля. Первоначально парламентские выборы должны были состояться в 2024 году, но голосование перенесли.

Летом 2020 года партия президента Вучича получила на выборах большинство голосов избирателей — 63%. Это стало рекордным результатом за всю историю выборов в Сербии. Второе место у коалиции социалистов с результатом 11%.

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