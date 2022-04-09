WSJ назвал причину наращивания Китаем своего ядерного арсенала

Причиной наращивания Китаем ядерного арсенала связана с изменением угрозы, исходящей от США, в частности, с возможной попыткой Вашингтона сместить китайское правительство. Об этом в субботу, 9 апреля, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с мнением руководства КНР.

По утверждению издания, для правящих кругов Китая наращивание ядерного оружия служит средством «сдерживания США от прямой вовлеченности в потенциальный конфликт из-за Тайваня».

Кроме того, в КНР опасаются, что Соединенные Штаты могут попытаться свергнуть правительство страны. При этом, отмечает газета, китайские власти не намерены применять ядерное оружие первыми.

«Китай планирует поддерживать арсенал не больше, чем это необходимо для обеспечения китайских интересов в области безопасности», — говорится в статье.

Указывается, что высшее военное руководство страны якобы считает, что нынешний арсенал устарел и не сможет сдержать потенциальный удар со стороны США.

По словам собеседников издания, КНР не вносила каких-либо коррективов в свою ядерную политику из-за ситуации вокруг Украины. Однако они напрямую не вовлечены в разработку китайской ядерной политики.

В конце июня 2021 года американские СМИ со ссылкой на экспертов сообщали, что КНР начала строить более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в западной провинции Ганьсу.

Тогда эксперты заявили, такой шаг Китая является показателем вероятного значительного расширения возможностей Пекина в ядерной сфере. Однако аналитики отмечают, что число самих ракет, которые, вероятно, планируется установить в этих шахтах, может быть намного меньше 100.

Подобные выводы были сделаны после анализа спутниковых снимков, на которых якобы видны строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих элементы, похожие на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками. При этом китайские СМИ заявили, что речь идет о заложенных фундаментах под ветряные генераторы.

Позднее, 1 июля, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон обеспокоен данными о наращивании Китаем ядерной программы и призывает Пекин принять практические меры по снижению рисков. Он добавил, что президент США Джо Байден считает стратегическую стабильность приоритетной и поэтому взаимодействует с президентом России Владимиром Путиным.

3 января текущего года было опубликовано совместное заявление лидеров пяти ядерных держав — России, Китая, Великобритании, США и Франции. В заявлении стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство. Также пять стран заявили о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

А на следующий день директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун назвал несерьезным делом попытки США с помощью спутниковых снимков выяснить, какой у Китая ядерный потенциал.