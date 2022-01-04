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Китай призвал США не оценивать ядерный потенциал страны по снимкам со спутника

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Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун назвал несерьезным делом попытки США с помощью спутниковых снимков выяснить, какой у Китая ядерный потенциал.

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«Что касается шахт, то я тоже читал сообщения об этом, но это противоречивые сообщения, кто-то говорит, что это шахты для ракет, кто-то, что это ветряные генераторы. Я не в том положении, чтобы подтверждать какое-бы то ни было сообщение. Но что я могу сказать, так это то, что это несерьезное дело — пытаться вычислить размер ядерных сил Китая, основываясь на этих снимках», — заявил дипломат в ходе брифинга 4 января.

В конце июня 2021 года американские СМИ со ссылкой на экспертов сообщали, что КНР начала строить более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в западной провинции Ганьсу.

Тогда эксперты заявили, такой шаг Китая является показателем вероятного значительного расширения возможностей Пекина в ядерной сфере. Однако аналитики отмечают, что число самих ракет, которые, вероятно, планируется установить в этих шахтах, может быть намного меньше 100.

Подобные выводы были сделаны после анализа спутниковых снимков, на которых якобы видны строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих элементы, похожие на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками. При этом китайские СМИ заявили, что речь идет о заложенных фундаментах под ветряные генераторы.

Позднее, 1 июля, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон обеспокоен данными о наращивании Китаем ядерной программы и призывает Пекин принять практические меры по снижению рисков. Он добавил, что президент США Джо Байден считает стратегическую стабильность приоритетной и поэтому взаимодействует с президентом России Владимиром Путиным.

3 января текущего года было опубликовано совместное заявление лидеров пяти ядерных держав — России, Китая, Великобритании, США и Франции. В заявлении стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство. Также пять стран заявили о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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