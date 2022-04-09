В правительстве Венгрии заявили, что оплата газа из России в рублях не нарушает санкции

Представитель кабинета министров Венгрии Золтан Ковач заявил, что оплата российского газа рублями не нарушит введенные санкции, так как у Будапешта и Москвы есть контракт, а вопрос валюты оплаты является техническим.

«В соответствии с ними (контрактами. — Ред.), это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики», — сказал Ковач в интервью телеканалу CNN.

7 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплата газа из России в рублях будет считаться обходом санкций. Кроме того, она подчеркнула, что расчеты в российской валюте станут фактором риска для европейских компаний.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не понимают, что имела в виду глава Еврокомиссии. Он отметил, что Москва неоднократно объясняла новую схему расчета.

6 апреля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова платить за газ в рублях. В тот же день сообщалось, что Венгрия прорабатывает детали технического решения вопроса об оплате в рублях поставок российского газа. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто напомнил, что поставки природного газа предусмотрены двусторонним соглашением, в котором Евросоюз не участвует.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены Евросоюза) в рубли из-за потери надежности западными валютами, и подписал указ 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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