Прямой эфир
Общество
Кожный тест на клеточный иммунитет к коронавирусу признали безопасным
Мир
Бастрыкин поручил расследовать провокацию ВСУ в Краматорске
Общество
Гражданскую панихиду по Жириновскому продлили из-за большого количества людей
Мир
В ЕК заявили о создании платформы для совместных закупок газа странами Евросоюза
Интернет
Госдума снизит налоги на интеллектуальную собственность
Экономика
Минтруд предложил упростить назначение детских выплат для безработных
Экономика
Мировые цены на продовольствие достигли рекорда за всю историю
Мир
В Болгарии заявили об отсутствии планов высылать посла России
Мир
В офисе Зеленского сообщили о получении тяжелого вооружения от Запада
Экономика
Япония объявила о дополнительных санкциях против России 
Мир
Евросоюз расширил черный список в отношении России и Белоруссии
Сюжет:

Песков заверил в разъяснении Европе схемы оплаты газа в рублях

Песков: Россия уже объяснила Европе схему оплаты газа в рублях
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле неоднократно объясняли новую схему расчета в рублях за российский газ, заявил 8 апреля пресс-секретарь президента России.

Принять на свой счет: как будет работать оплата российского газа в рублях
И насколько велика вероятность остановки поставок в Европу

Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что оплата газа рублями станет для Запада обходом действующих санкций.

Как подчеркнул Песков, в Кремле не понимают, что имела в виду глава ЕК.

«Мы уже неоднократно объясняли ту систему, которую предлагается применять, мы неоднократно объясняли, что, собственно, как в евро платили компании-покупатели, они так же и будут платить, но просто на другие свои счета, и потом (евро. — Ред.) на их счетах будут конвертироваться в рубли», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля порекомендовал фон дер Ляйен обратиться за соответствующими разъяснениями к компаниям-покупателям.

«Наверное, просто стоит госпоже фон дер Ляйен получить более подробную информацию от компаний, которые находятся в контрактных взаимоотношениях с «Газпромом» и которые получили уже необходимые разъяснения», — добавил пресс-секретарь.

Накануне глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Швеции заявила, что оплата газа из России в рублях будет считаться обходом санкций. Кроме того, она подчеркнула, что расчеты в российской валюте станут фактором риска для европейских компаний.

7 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что некоторые европейские компании, которые покупают российский газ, изучают возможность оплачивать его в рублях, а часть уже согласилась на это.

Днем ранее Песков отметил, что если Европа откажется от российского газа, страна направит энергоресурс другим государствам.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

Решение о переводе расчетов по газовым сделкам в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как уточняли в Москве, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022