Песков заверил в разъяснении Европе схемы оплаты газа в рублях

В Кремле неоднократно объясняли новую схему расчета в рублях за российский газ, заявил 8 апреля пресс-секретарь президента России.

Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что оплата газа рублями станет для Запада обходом действующих санкций.

Как подчеркнул Песков, в Кремле не понимают, что имела в виду глава ЕК.

«Мы уже неоднократно объясняли ту систему, которую предлагается применять, мы неоднократно объясняли, что, собственно, как в евро платили компании-покупатели, они так же и будут платить, но просто на другие свои счета, и потом (евро. — Ред.) на их счетах будут конвертироваться в рубли», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля порекомендовал фон дер Ляйен обратиться за соответствующими разъяснениями к компаниям-покупателям.

«Наверное, просто стоит госпоже фон дер Ляйен получить более подробную информацию от компаний, которые находятся в контрактных взаимоотношениях с «Газпромом» и которые получили уже необходимые разъяснения», — добавил пресс-секретарь.

Накануне глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Швеции заявила, что оплата газа из России в рублях будет считаться обходом санкций. Кроме того, она подчеркнула, что расчеты в российской валюте станут фактором риска для европейских компаний.

7 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что некоторые европейские компании, которые покупают российский газ, изучают возможность оплачивать его в рублях, а часть уже согласилась на это.

Днем ранее Песков отметил, что если Европа откажется от российского газа, страна направит энергоресурс другим государствам.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

Решение о переводе расчетов по газовым сделкам в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как уточняли в Москве, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

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