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Уилл Смит ответил на решение Киноакадемии отстранить его на 10 лет

Уилл Смит: «Я принимаю и уважаю решение Академии»
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Голливудский актер и шоумен Уилл Смит отреагировал на решение Американской академии кинематографических искусств и наук запретить ему участвовать в ее мероприятиях в течение 10 лет, о чем стало известно в пятницу, 8 апреля.

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«Я принимаю и уважаю решение Академии», — приводит его слова портал Page Six.

Ответ Смита последовал буквально через несколько минут после того, как Киноакадемия объявила о запрете актеру на 10 лет участвовать во всех мероприятиях организации из-за пощечины Крису Року — ведущему церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году.

«Мы хотим выразить нашу глубокую благодарность мистеру Року за то, что он сохранил самообладание в чрезвычайных обстоятельствах. Мы также хотим поблагодарить наших ведущих, номинантов и победителей за их выдержку и тактичность во время телетрансляции», — сказано в заявлении Киноакадемии.

Смиту также позволили сохранить «Оскар», полученный на церемонии за роль в фильме «Король Ричард», и право выдвигаться и получать награды Киноакадемии.

Уилл Смит на 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» стал участником неоднозначного инцидента, во время которого вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока. Последний неуместно пошутил над супругой Смита и последствиями ее болезни.

Как рассказали в оргкомитете кинопремии, Смита сразу после инцидента попросили покинуть здание, но тот отказался. Кроме того, продюсер шоу добавил, что правоохранители были готовы задержать актера, однако этого не произошло, потому что Крис Рок отказался писать на него заявление в полицию.

Уилл Смит в итоге извинился перед комиком. Он отметил, что слушать шутки в свой адрес — часть работы актера, но шутка о состоянии здоровья его жены была для него невыносимой и вызвала яркую эмоциональную реакцию.

31 марта Американская академия киноискусств инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении актера за неподобающее поведение. Отмечалось, что 18 апреля должно было состояться заседании совета, на котором могло бы быть принято решение о заморозке или аннулировании членства Смита в Киноакадемии.

На следующий день, 1 апреля, Смит принял решение покинуть Американскую киноакадемию из-за разразившегося скандала. 2 апреля кинокомпания Sony Pictures приняла решение остановить работу над четвертой частью комедийного боевика «Плохие парни» из-за скандала с участием Уилла Смита.

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