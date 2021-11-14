Читающая акция: у Достоевского — новый дом, у Уилла Смита — новая книга

В Москве открылся новый музейный центр, посвященный Федору Достоевскому. МХАТ имени Горького остался без попечителей и, видимо, без части репертуара. Главный балетный форум в России из-за пандемии переехал на осень, но теперь Dance open вернется в апрель . А Уилл Смит — в Россию, и не один, а с новой книгой. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства за неделю.

Достойно гения

В день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского открылся обновленный музейный центр. «Московский дом Достоевского» расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, где классик провел детство.

Открытие посетил президент России Владимир Путин , написавший в книге для почетных гостей: «Большое спасибо организаторам, подвижникам за сохранение памяти о Ф.М. Достоевском — гениальном мыслителе и патриоте России».

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Центром экспозиции стала мемориальная квартира, где Достоевский провел первые 15 лет своей жизни. Обстановка в ней воссоздана по воспоминаниям младшего брата писателя Андрея Михайловича.

По словам директора центра Павла Фокина, в новом музее можно увидеть предметы, которые раньше никогда не выставлялись в полном объеме. Такова, например, коллекция траурных лент, которые после похорон собрала вдова писателя Анна Григорьевна. Также музей представляет уникальные прижизненные издания сочинений Достоевского и фотографии- отпечатки, многие из которых с дарственными автографами.

По словам Павла Фокина, ему и его коллегам хотелось создать музей сильного человека.

« Он обладал удивительной силой духа и воли, был способен преодолевать самые невероятные испытания и всегда выходил из них победителем, полным надежд и оптимизма», — подытожил директор центра.

С надеждой на апрель

Гала-концертом звезд танца 14 ноября завершается юбилейный, 20-й сезон Dance Open — крупнейшего международного балетного форума в России. Украшением фестиваля стало выступление ведущих трупп Европы — Национального балета Испании и Introdans , причем последняя выступила в России в рамках «Золотого сезона» — так танцовщики из Нидерландов назвали гастрольный тур в честь своего 50-летия. Петербургским зрителям театр показал завораживающий балет-ритуал Kaash Акрама Хана, гротесковый Promenade Роберта Баттла и трагикомедию WHIM, Fractured Fairytale Александра Экмана.

Часть образовательных мероприятий фестиваля прошла онлайн , в том числе мастер-класс по фламенко Рубена Ольмо, организованный Национальным балетом Испании и Академией танца Бориса Эйфмана.

Фото: МАМТ

Но главная дискуссия форума Dance Open Talk состоялась в очном режиме. Героями вечера стали руководители балетных компаний, театральные менеджеры и продюсеры, балетные эксперты, данс-критики.

Форум, который с момента основания проводился весной, в пандемию переехал на осенне-зимний период, посетовала в разговоре с «Известиями» глава фестиваля Екатерина Галанова.

— Но мы верим, что это в последний раз, — сказала она. — Мы всё же рассчитываем, что впоследствии сможем проводить фестиваль, как это исторически сложилось, в апреле и планировать всё именно на апрель. К этому привык весь мир.

Отец Уилл

В России вышла автобиографическая книга Will одного из самых востребованных актеров Голливуда Уилла Смита. И ожидается премьера фильма «Король Ричард» с его участием.

В разговоре с «Известиями» Смит пообещал приехать в Россию, чтобы лично представить книгу.

— В какой-то степени именно поездки в Россию побудили меня начать работать над автобиографической книгой, — признался актер. — Я понял, что мне есть что сказать и что существуют люди, которые меня с благодарностью выслушают. В России я впервые почувствовал себя не просто актером, который нужен лишь для того, чтобы развлечь. Нет, ко мне тянулись как к человеку, чьим мнением дорожат и интересуются.

Фото: Overbrook Entertainment

В фильме «Король Ричард», который выходит в российский прокат 18 ноября, Смит сыграл отца знаменитых теннисисток Серены и Винус Уильямс. Своего персонажа он называет «грандиозным парнем».

— Но грандиозный не потому, что он вырастил двух величайших спортсменок современности, проведя их через все неизбежные препятствия, — поясняет актер, — а потому, что он их при этом сберег как физически, так и психически.

Смит, отец двоих детей, считает фильм предупреждением родителям и рекомендует им помнить, что детская психика хрупка.

Торс и сапфиры

Картина бельгийского сюрреалиста Рене Магритта «Обнаженный торс в облаках» впервые в своей истории выставлена на торги. Аукционный дом Bonhams оценил ее в $6–9 млн. Картина была на лос-анджелесской выставке Рене Магритта 1948 года, а затем находилась в частном собрании художницы Амалии де Шультесс, Представители Bonhams подтвердили «Известиям», что с 1948 года работу никто из специалистов видел.

— Мы не можем знать наверняка, почему картина не демонстрировалась, но можно предположить, что полотно было настолько дорого для Амалии, что она не могла себе представить жизни без него , — заявили в Bonhams.

Фото: Bonhams

А на аукционе Sotheby’s в Женеве за $885 тыс. проданы драгоценности дома Романовых, в том числе брошь с сапфиром и бриллиантом. Коллекция принадлежала тетке императора Николая II, великой княгине Марии Павловне, которая после Февральской революции доверила своему другу, британскому торговцу антиквариатом Альберту Генри Стопфорду, вывезти их из России. Стопфорду удалось доставить ювелирную коллекцию из Петербурга в Лондон. Всего — 244 украшения.

После смерти Марии Павловны драгоценностями владела ее дочь, принцесса Греции и Дании Елена, а затем ее наследники. Впервые на торги они попали на аукционе Sotheby’s в Женеве в 2009 году.

Ушли попечители

Попечительский совет, работавший во МХАТ имени Горького при экс-худруке Эдуарде Боякове, объявил о разрыве с театром. При этом попечители уже вложили в учреждение 150 млн рублей и собирались вложить еще 95 млн при государственном годовом бюджете в 389 млн.

Как сообщил коммерческий директор ОАО «УГМК» Игорь Кудряшкин, отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил Эдуард Бояков.

— На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация господина Кехмана заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества, — подчеркнул Игорь Кудряшкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицина

В совете попечителей отметили, что благодаря его средствам МХАТ им. М. Горького выпустил спектакли «Нюрнбергский вальс», «Лавр», «У премьер-министра мало друзей», «Розовое платье», «Пиноккио».

В ответ на решение совета новый гендиректор Владимир Кехман пообещал закрыть все попечительские проекты.

По его мнению, что и как делают попечительские советы, для существования театра не имеет никакого значения — в большей степени это форма, связанная с уважением к театру плюс к тому, что есть. А есть у МХАТ имени Горького, по словам гендиректора, финансирование Минкультуры.

— У нас здесь очень ясная дорога, — заметил Кехман в беседе с «Известиями». — Практически все проекты, которые были сделаны попечительским советом, мне придется закрыть, к сожалению. Потому что они все убыточные.