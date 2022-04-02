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Уилл Смит покинул Киноакадемию США из-за инцидента на «Оскаре»

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Американский актер Уилл Смит принял решение покинуть Американскую киноакадемию из-за скандала, разгоревшегося после того, как он дал пощечину комику Крису Року во время церемонии награждения премии «Оскар». Об этом 1 апреля сам артист заявил изданию Deadline.

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«Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук. Для перемен требуется время, и я полон решимости работать над тем, чтобы никогда больше не позволить насилию взять верх над разумом», — заявил Смит.

Как рассказал актер, он хочет позволить Академии «вернуться к невероятной работе, которую она делает для поддержки творчества и артистизма в кино».

«Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и прославиться за их выдающуюся работу. Я убит горем», — подчеркнул артист.

Издание Deadline отметило, что у Смита было 15 дней, чтобы ответить в письменной форме на утверждение о том, что он нарушил правила и стандарты поведения Академии своим агрессивным поведением.

31 марта Американская академия киноискусств инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении актера за неподобающее поведение. Отмечалось, что 18 апреля должно было состояться заседании совета, на котором могло бы быть принято решение о заморозке или аннулировании членства Смита в киноакадемии.

Голливудский актер и музыкант Уилл Смит на 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» в ночь на 28 марта ударил по лицу комика Криса Рока, который объявлял претендентов на награду за «Лучший документальный фильм» и пошутил из-за выбритой головы Джады Пинкетт-Смит — супруги Уилла Смита. Он сравнил ее с героиней фильма «Солдат Джейн». Ранее Джада призналась, что страдает от алопеции — выпадения волос.

Как рассказали в оргкомитете кинопремии, Смита сразу после инцидента попросили покинуть здание, однако он отказался. Кроме того, продюсер шоу добавил, что правоохранители были готовы задержать актера, однако этого не произошло, потому что Крис Рок отказался писать заявление в полицию на него.

Сам Смит в итоге извинился перед комиком. Он отметил, что слушать шутки в свой адрес — часть работы актера, но шутка о состоянии здоровья его жены была для него невыносимой и вызвала яркую эмоциональную реакцию.

Позже на церемонии Смит был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард» о детстве теннисисток Винус и Серены Уильямс.

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