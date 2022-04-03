Съемки «Плохих парней 4» приостановили после инцидента с Уиллом Смитом

Кинокомпания Sony Pictures приняла решение остановить работу над четвертой частью комедийного боевика «Плохие парни» из-за скандала с участием Уилла Смита, который ударил ведущего на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По данным издания, до инцидента картина находилась в активной разработке, а Уилл Смит, исполнивший одну из главных ролей в предыдущих трех частях, получил на руки 40 страниц сценария. Однако теперь производство поставлено на паузу.

Не исключено, что вслед за Sony от сотрудничества с актером откажутся и другие гиганты медиаиндустрии.

Так, на сегодняшний день под вопросом находится анонсированный в прошлом году боевик от Netflix под названием Fast & Loose. Незадолго до «Оскара» съемочную группу фильма покинул режиссер Дэвид Лейтч, теперь же из-за проблем с главным исполнителем проект может отправиться в долгий ящик.

Ранее, 1 апреля, Уилл Смит заявил, что по собственной воле покидает Американскую киноакадемию, тем самым демонстрируя раскаяние за инцидент на «Оскаре».

Накануне организация инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении актера. Отмечалось, что 18 апреля должно было состояться заседании совета, на котором могло бы быть принято решение о заморозке или аннулировании членства Смита в киноакадемии.

Голливудский актер и музыкант Уилл Смит на 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» в ночь на 28 марта ударил по лицу комика Криса Рока, который объявлял претендентов на награду за «Лучший документальный фильм» и пошутил из-за выбритой головы Джады Пинкетт-Смит — супруги Уилла Смита. Он сравнил ее с героиней фильма «Солдат Джейн». Ранее Джада призналась, что страдает от алопеции — выпадения волос.

Как рассказали в оргкомитете кинопремии, Смита сразу после инцидента попросили покинуть здание, однако он отказался. Кроме того, продюсер шоу добавил, что правоохранители были готовы задержать актера, однако этого не произошло, потому что Крис Рок отказался писать заявление в полицию на него.

Сам Смит в итоге извинился перед комиком. Он отметил, что слушать шутки в свой адрес — часть работы актера, но шутка о состоянии здоровья его жены была для него невыносимой и вызвала яркую эмоциональную реакцию.

Позже на церемонии Смит был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард» о детстве теннисисток Винус и Серены Уильямс.