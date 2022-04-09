Пентагон признался в передаче применимых для контратак данных Киеву

Информация разведки США, передаваемая Украине, может быть использована Киевом для наступательных операций. С таким признательным заявлением выступил на брифинге в пятницу, 8 апреля, официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Трансляция велась в Twitter оборонного ведомства.

«Мы пытаемся передать им полезную информацию и разведывательные данные, которые позволят им защищаться, дать отпор, сопротивляться <...>. Если бы они использовали какие-то из этих данных для контратаки, то пусть будет так», — отметил он.

По его словам, США при предоставлении разведывательных сведений не делают различий между тем, находятся ли украинские силы «в оборонительной позиции или в контратаке».

Накануне официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что Соединенные Штаты в совокупности предоставили Украине оружия на $1,7 млрд с начала операции РФ в Донбассе и на более $2 млрд с момента вступления президента Джо Байдена в должность. Она отметила, что поставки ведутся почти каждый день, а два дня назад США объявили о выделении $100 млн на важнейшее оружие украинцев в борьбе с русскими — ракетные комплексы Javelin.

В среду, 6 апреля, на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил об отправке первой партии из 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment на Украину. В этот же день помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер сообщила на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам, что беспилотники стали частью военной помощи Украине на $800 млн, о которой объявил президент Джо Байден.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия. 16 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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