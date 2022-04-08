Прямой эфир
Мир
Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 262 человека
Мир
Глава NASA назвал прочным сотрудничество РФ и США в космосе
Мир
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на сумму €30 млрд
Мир
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа
Экономика
В России исполнение нацпроектов ускорилось на 24,8%
Экономика
ЦБ РФ понизил курс доллара и евро на 9–11 апреля
Мир
В РФ заявили о вмешательстве США в голосование по исключению страны из СПЧ ООН
Мир
Макрон заявил о готовности ЕС расширять санкции против России
Экономика
В Москве стабилизировался спрос на электроэнергию
Авто
Дружественные страны поставят «АвтоВАЗу» недостающие компоненты
Мир
Россия вышлет 45 польских дипломатов в качестве ответной меры

В Москве задержали избившего таксиста и угнавшего его машину пьяного пассажира

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве пьяный пассажир такси напал на водителя и угнал его автомобиль. Как сообщила в пятницу, 8 апреля, пресс-служба столичного управления Росгвардии, мужчина был задержан в районе поселения Рязановское в Новой Москве.

Припомнят прошлое: водителям с судимостью за тяжкие преступления могут запретить работать в такси
Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект правительства

По информации ведомства, врезультате словесной ссоры пассажир избил водителя, после чего сел за руль его машины и уехал в неизвестном направлении.

Росгвардейцы обнаружили угнанную машину возле одного из частных домов. За рулем находился злоумышленник. Им оказался 42-летний, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, местный житель. От мужчины исходил резкий запах алкоголя и внятно объяснить свое поведение он не смог.

Злоумышленника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

Похожий инцидент произошел на улице Земляной Вал в ночь на 8 апреля. По информации «Известий», в такси ехали двое пассажиров вместе со знакомым, который по приезде к месту назначения принялся спорить с водителем об оплате. В результате злоумышленник ранил таксиста ножом, после чего скрылся.

Пострадавшего доставили в медучреждение с раной кисти. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили на домашнее лечение, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По факту случившегося правоохранители проводят проверку ведется розыск нападавшего.

29 марта в Москве таксист попал в аварию, после чего устроил стрельбу. Водитель такси Kia Optima столкнулся с Hyundai Solaris. После столкновения таксист достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в воздух. При этом он никому не высказывал словесных угроз.

29 марта пресс-служба минтранса Московской области сообщила, что число нарушений среди таксистов в регионе упало на 30%. А количество наложенных административных штрафов снизилось на 34%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022