В Москве задержали избившего таксиста и угнавшего его машину пьяного пассажира

В Москве пьяный пассажир такси напал на водителя и угнал его автомобиль. Как сообщила в пятницу, 8 апреля, пресс-служба столичного управления Росгвардии, мужчина был задержан в районе поселения Рязановское в Новой Москве.

По информации ведомства, врезультате словесной ссоры пассажир избил водителя, после чего сел за руль его машины и уехал в неизвестном направлении.

Росгвардейцы обнаружили угнанную машину возле одного из частных домов. За рулем находился злоумышленник. Им оказался 42-летний, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, местный житель. От мужчины исходил резкий запах алкоголя и внятно объяснить свое поведение он не смог.

Злоумышленника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

Похожий инцидент произошел на улице Земляной Вал в ночь на 8 апреля. По информации «Известий», в такси ехали двое пассажиров вместе со знакомым, который по приезде к месту назначения принялся спорить с водителем об оплате. В результате злоумышленник ранил таксиста ножом, после чего скрылся.

Пострадавшего доставили в медучреждение с раной кисти. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили на домашнее лечение, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По факту случившегося правоохранители проводят проверку ведется розыск нападавшего.

29 марта в Москве таксист попал в аварию, после чего устроил стрельбу. Водитель такси Kia Optima столкнулся с Hyundai Solaris. После столкновения таксист достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в воздух. При этом он никому не высказывал словесных угроз.

29 марта пресс-служба минтранса Московской области сообщила, что число нарушений среди таксистов в регионе упало на 30%. А количество наложенных административных штрафов снизилось на 34%.