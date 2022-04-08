Сбербанк остановил валютные переводы за границу

Сбербанк с 7 апреля остановил все переводы за границу в иностранной валюте — в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации в пятницу.

Решение связано с вступлением в силу санкций на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках, отметили в банке. Переводы, оформленные с 6 апреля, вернут на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией.

«В Сбербанке более 90% всех переводов за рубеж — это переводы в рублях в страны ближнего зарубежья. Они по-прежнему доступны нашим клиентам в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», — сказали в пресс-службе.

Речь идет о переводах в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан и Приднестровье.

6 апреля США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Они предполагают заморозку активов кредитных организаций, имеющих отношения к финансовой системе Вашингтона, а также запрет гражданам США вести с ними дела. Первые ограничения против двух банков были объявлены 24 февраля.

В пресс-службе Сбербанка тогда сообщили, что новые санкции не окажут существенного влияния на работу организации и не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с Банком России, Минфином и Фондом национального благосостояния. 24 февраля Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Затем санкции против российских банков ввели и другие страны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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