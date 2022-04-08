Вучич объяснил голосование против России в ООН шантажом Запада

Сербия выступила за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека из-за шантажа западных страны, заявил президент страны Александр Вучич. Президент Сербии заявил, что его стране угрожают санкциями, в первую очередь из-за поставок нефти.

«Никто не сказал: «Ты не можешь быть президентом». Не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию. При этом сегодня принимается решение о судьбе Сербии — исключат ли нас из пакета санкций на нефть, именно сегодня», — заявил президент Сербии Александр Вучич

Принятые ранее санкции ЕС позволяют Сербии импортировать нефть РФ только до 15 мая. При этом своего сырья и других источников поставок у страны нет, передает телеканал «Известия». Вучич также напомнил, что Сербия — единственная страна в ЕС, которая не стала вводить санкции против России.

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