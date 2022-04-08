Мусульман предупредили о подорожании хадж-туров на 30%

Стоимость хадж-туров в Королевство Саудовская Аравия (КСА) из-за курсовой разницы и отсутствия прямых рейсов вырастет как минимум на 30% и достигнет $3 тыс. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Известиям» сообщили в Духовном управлении мусульман РФ (ДУМ).

Там уточнили: если доллар вновь поднимется до отметки в 90–100 рублей — стоимость хаджа, рассчитываемая в американской валюте, вырастет. Также на повышении скажется отсутствие прямых авиарейсов.

«Как минимум на 30%, скорее всего, будет увеличение стоимости. Достигнет $3 тыс. Но спрос среди российских мусульман на хадж всё равно будет большим — два года пандемии, два года без хаджа дали о себе знать», — заявил «Известиям» замглавы ДУМ РФ Рушан Аббясов.

Стоимость хаджа действительно будет выше из-за отсутствия чартерных рейсов — по крайней мере, пока между КСА и Россией прямых рейсов нет, пояснил «Известиям» представитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) по делам хаджа, генеральный директор компании «‎Умма Тур»‎ Шамиль Мукарамов.

Хадж традиционно начинается через два месяца и 10 дней после окончания Рамадана — в этом году он заканчивается 2 мая. То есть совершить хадж можно будет начиная с июля.

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