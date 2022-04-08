Пресс-секретарь Путина Песков выразил надежду, что операция на Украине скоро закончится

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 7 апреля, в интервью английскому телеканалу Sky News выразил надежду на то, что российская спецоперация по защите Донбасса завершится в обозримом будущем.

«Мы на самом деле надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем эта операция достигнет своих целей или закончится путем переговоров между российской и украинской делегацией», — отметил он.

По его словам, всё будет зависеть «от последовательности украинской позиции и в какой степени Киев будет готов пойти на условия России».

Кроме того, Песков заявил, что Мариуполь вскоре может быть освобожден, передает «Газета.Ru».

Ранее, 6 апреля, Песков сообщил, что переговоры Москвы и Киева продолжаются, но «идут вязко». 5 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона пытается прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной, последний на сегодняшний день очный раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила от лица страны, что надеется на осознание Киева неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины.

7 марта Песков отмечал, что для прекращения спецоперации по защите Донбасса Киев должен выполнить требование Москвы, касающееся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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