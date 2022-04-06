Песков рассказал о ходе переговоров России и Украины

Процесс переговоров России и Украины продолжается, но «идет вязко». Об этом заявил 6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Могу сказать, что рабочий процесс продолжается. По-прежнему впереди большая дорога. Процесс продолжается, но идет вязко. Мы хотели бы видеть большую динамику с украинской стороны», — сообщил Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил вчера, что каждый раз, как только появляется надежда на скромное продвижение, возникают обстоятельства, которые блокируют процесс, как было с инсценировками в Буче, пояснил представитель Кремля.

5 апреля Лавров сообщил, что Украина сама «положила на бумагу» тезисы о своем нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, а также сделала «существенный прогресс» в реалистичном осознании статуса территорий Донбасса и Крыма. Однако произведенная в городе Буча провокация стала попыткой прерывания переговорного процесса со стороны Киева. Описанное поведение Киева министр охарактеризовал как «игру в кошки-мышки» с Москвой.

В минувшие выходные, 2 и 3 апреля, украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

29 марта во Дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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