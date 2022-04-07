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Певица Валерия назвала вандализмом уничтожение сумок Chanel

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Певица Валерия 7 апреля в комментарии «Известиям» назвала вандализмом уничтожение сумок Chanel.

Артистка подчеркнула, что сама редко заходила в этот магазин, но с уважением относилась к бренду.

«Теперь я думаю несколько иначе: мне не нужно ничего от Chanel. Говорю это с полной ответственностью. А то, что сейчас происходит, начинают флешмобы устраивать, резать вещи — это какой-то акт вандализма. Это никак не связано с тем, что люди презирают теперь [Chanel], не согласны с их отношением к русским. Тогда надо показать, сколько всего сумок, вряд ли это единственная сумка Chanel, тогда надо порезать все сумки», — сказала Валерия.

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Певица назвала челлендж странной историей и отметила, что вместо уничтожения вещей лучше продать их и отдать деньги на благотворительность.

В начале апреля в России запустили в Сети челлендж под хештегом #ChanelДавайДоСвидания. Девушки в знак протеста против проявления русофобии со стороны компании начали уничтожать свои дорогостоящие сумки Chanel и выкладывать видео в соцсетях.

Челлендж был запущен после ситуации в Дубае, где гражданке РФ магазин этого бренда отказался продавать сумку. 1 апреля россиянка Лиза Литвин рассказала, что в магазине ей отказывались продавать вещь, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить сумку в Россию и носить ее на территории страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ситуацию, напомнив, что во время Второй мировой войны модельер Коко Шанель была «коллаборационисткой и агентом Третьего рейха».

На следующий день после инцидента Chanel объяснила отказ продавать россиянам свои товары якобы требованиями санкционного пакета, которые она должна соблюдать.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер. Как отметил глава государства, цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции против Москвы в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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