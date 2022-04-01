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Юрист оценила законность отказа Chanel продавать сумку россиянке

Юрист Спиридонова заявила, что отказ Chanel продавать сумку россиянке — незаконный с точки зрения РФ
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Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в пятницу, 1 апреля, заявила, что отказ французского бренда Chanel продавать сумку россиянке в торговом центре в Дубае — незаконный с точки зрения законодательства РФ.

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Ранее в этот день россиянка Лиза Литвин сообщила «РИА Новости», что в одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.

Так, согласно российским законам, данный поступок можно характеризовать как оказание предпочтения иностранцам нежели гражданам России, отметила юрист. В гражданском законодательстве России имеется понятие «публичный договор» — это документ, который заключается между потребителем и профессиональным участником рынка, который занимается, например, продажей товаров в розницу.

«В публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных потребителей или оказания им предпочтения, кроме случаев, когда законом допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей (например, ветераны)», — подчеркнула Спиридонова в беседе с «Известиями».

Однако ситуацию можно рассматривать с точки зрения двух сфер: национального законодательства и зарубежного. Если законом ОАЭ не установлен запрет в рамках дискриминационных условий — такой отказ будет считаться законным на территории ОАЭ, отметила юрист. Обжаловать такой подход можно, но только по законодательству страны. При этом в международном праве нет документов, регулирующих договоры иностранных граждан в государствах.

«Существуют Венская конвенция ООН 1980 года, однако она применяется в отношениях между государствами, где стороны договора — коммерческие компании. Хоть некоторые компании и отказывают гражданам России по тем или иным необоснованным причинам, правительство РФ старается максимально ограничить работу таких компаний, в том числе накладывать некоторые санкции в рамках их деятельности на территории России», — заключила Спиридонова.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ситуацию, заявив, что во время Второй мировой войны модельер Коко Шанель была «коллаборационисткой и агентом Третьего рейха».

«Видимо, управляющие наследием «Великой Коко» таким образом решили присоединиться к русофобской кампании по «отмене России». Странно, да? При чем здесь антифашистская операция России и французский дом моды? А очень даже при том», — написала Захарова в Telegram.

19 марта заместитель постпреда РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что международные организации не спешат освещать дискриминацию россиян за границей. Она отметила, что с начала спецоперации РФ по защите Донбасса ЮНЕСКО ни разу не упомянула в своих докладах притеснения по национальному признаку, с которыми сталкиваются граждане России, проживающие в других странах.

В тот же день детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова обратилась в Организацию Объединенных Наций из-за травли российских и русскоязычных детей за рубежом.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер. Как отметил глава государства, цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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