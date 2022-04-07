В Сети запустили челлендж по уничтожению сумок Chanel

В начале апреля в России запустили в Сети челлендж под хештегом #ChanelДавайДоСвидания после ситуации в Дубае, где гражданке РФ магазин этого бренда отказался продавать сумку.

Девушки в знак протеста против проявления русофобии со стороны компании начали уничтожать свои дорогостоящие сумки Chanel и выкладывать видео в соцсетях.

Запустила эту акцию телеведущая и актриса Мария Ермошкина, заявив, что больше не хочет иметь ничего общего с русофобским брендом.

«Ни одна вещь и ни один бренд не стоит моей любви к Родине и моего уважения к себе. Я против русофобии и против бренда, который поддерживает русофобию. Если за Chanel нужно продать Родину, то такая Chanel мне не нужна», — заявила Ермошкина, после чего разрезала свою сумку.

Диджей Катя Гусева тоже сказала: «До свидания, Chanel».

«Они заставляют меня подписать унизительную бумагу, отказаться от своей Родины в пользу их бренда — я, покупая сумку, не могу носить ее в своей стране. Я против русофобии и против того, что нас делят по национальному признаку. И чтобы вы понимали, что я серьезно настроена, я ее просто порежу. Она мне больше не нужна», — заявила девушка.

1 апреля россиянка Лиза Литвин сообщила, что в одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ситуацию, напомнив, что во время Второй мировой войны модельер Коко Шанель была «коллаборационисткой и агентом Третьего рейха».

На следующий день после инцидента Chanel объяснила отказ продавать россиянам свои товары якобы требованиями санкционного пакета, которые она должна соблюдать.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер. Как отметил глава государства, цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции против Москвы в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ЛНР и ДНР.

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