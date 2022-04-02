Chanel объяснила отказ продавать товары россиянам

Chanel объяснила отказ продавать россиянам свои товары требованиями санкционного пакета, которые она должна соблюдать. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем ТАСС 2 апреля.

«Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», — говорится в заявлении.

В компании напомнили, что пакет санкций, принятый Европейским союзом, Великобританией, США и Швейцарией в отношении Российской Федерации и Белоруссии, не позволяет совершать операции с определенными физическими и юридическими лицами. Кроме того, последние санкционные ограничения Европейского союза и Швейцарии запрещают «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в Российской Федерации либо для использования в Российской Федерации».

В соответствии с законодательством Европейского союза эти ограничения применяются к определенным изделиям дороже €300.

«Поэтому в настоящий момент мы просим наших клиентов, чье основное место жительства неизвестно, подтвердить, что приобретаемые ими изделия не будут использоваться в России. Мы понимаем, что данные меры, направленные на соблюдение требований законодательства, могут создавать для ряда клиентов определенные неудобства», — отмечается в заявлении.

Ранее, 1 апреля, россиянка Лиза Литвин сообщила, что в одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны. Девушке предложили подписать документ, в котором говорилось, что она данный товар не будет использовать на территории России, но она отказалась.