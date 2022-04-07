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В Госдуме указали на отсутствие единства в НАТО по вопросу отношений с РФ

Депутат Белик: среди стран НАТО нет единства в вопросе взаимоотношений с Россией
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Среди стран Североатлантического альянса (НАТО) нет единства в вопросе взаимоотношений с Россией. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Несмотря на якобы общую позицию западных стран в отношении России, которая транслируется в тех же западных СМИ, фактические действия ряда государств говорят о том, что они преследуют собственные национальные интересы, и это абсолютно правильная позиция стран, которые заботятся о своих гражданах. <…> Они понимают последствия разрыва отношений с нашей страной, так что среди стран НАТО единства в этом вопросе нет», — подчеркнул он.

По словам политика, одно дело громко выступать с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы или «давать звучный комментарий лондонскому таблоиду», а совсем другое — общаться со своими гражданами, которые испытывают трудности из-за политической позиции руководства страны, а также жалуются на пустые полки магазинов, высокие цены на топливо и необходимость экономии.

«О расколе говорить я не готов, но то, что в рамках таких больших объединений, как НАТО и Евросоюз, будут идти дискуссии, — это та реальность, в которой им предстоит жить», — заключил Белик.

Ранее в этот день представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал на то, что НАТО является продуктом холодной войны, добавив, что альянс давно должен был стать частью истории.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц сообщила о том, что страны альянса разделились в своих подходах, как выстраивать дальнейшие отношения с Россией на фоне проведения Москвой спецоперации. Указывалось, что Польша и страны Балтии хотят полного разрыва с РФ и выступают за «усилия, которые поставят Россию на колени».

В то же время Франция, Германия и Турция полагают, что контакты с президентом России Владимиром Путиным необходимо поддерживать.

До этого французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с президентом РФ. Таким образом он прокомментировал критику со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за регулярные звонки Путину.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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