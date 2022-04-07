В Китае назвали НАТО продуктом времен холодной войны

НАТО является продуктом холодной войны и давно должно было стать частью истории. Об этом в четверг, 7 апреля, на брифинге заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос о том, как Пекин относится к возможному вступлению Финляндии в альянс.

«Я не буду отвечать на гипотетические вопросы, но позиция Китая по вопросу расширения НАТО на восток очень ясная, НАТО — продукт холодной войны и давно должно было уйти в историю», — приводит слова дипломата издание Sina.

Он также посоветовал другим странам проявлять осторожность при развитии отношений с НАТО.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что страны — члены НАТО планируют расширить свою сферу сотрудничества с государствами Азии по причине отказа КНР осудить проводимую Россией спецоперацию в Донбассе.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

1 апреля председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о том, что власти Китая глубоко сожалеют из-за того, что ситуация на Украине приобрела нынешние масштабы. Также политик призвал международное сообщество поддерживать переговорный процесс между Москвой и Киевом и прекратить «подливать масло в огонь».

Тогда же официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении ситуации на Украине, несмотря на давление Запада. Кроме того, дипломат выразил мнение, что западные страны должны были расформировать Североатлантический альянс после распада Советского Союза.

18 марта США пригрозили КНР санкциями в случае поддержки действий Москвы. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена «глубоко обеспокоена» потенциальным сотрудничеством Китая и России на фоне спецоперации.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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