В МИД Китая прокомментировал давление Запада из-за позиции по Украине
Пекин придерживается независимой позиции в отношении ситуации на Украине. Об этом 1 апреля заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
«Что касается Украины, Китай придерживается независимой мирной внешней политики и выносит собственные решения исходя из существа дела», — сказал он на брифинге, комментируя данные о планируемом давлении со стороны европейцев на Пекин в ходе предстоящего саммита ЕС–Китай.
Кроме того, дипломат также выразил мнение, что западные страны должны были расформировать Североатлантический альянс после распада Советского Союза.
«Являясь продуктом холодной войны, НАТО должна была быть распущена после распада СССР», — сказал Лицзянь.
Накануне газета Washington Post сообщила, что лидеры Евросоюза планируют использовать виртуальный саммит ЕС–Китай, намеченный на 1 апреля, чтобы предостеречь председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Ли Кэцяна от предложения поддержки России, будь то оружием или помощью в обход санкций.
30 марта глава МИД КНР Ван И сказал, что кризис на Украине «стал взрывом» долго копившихся противоречий в сфере безопасности в Европе. Он также заявил о намерении поддержать любые усилия по деэскалации ситуации.
25 марта Си Цзиньпин призвал мировое сообщество объединиться для урегулирования ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом вопросе. Ранее Пекин отмечал, что не поддерживает односторонние санкции против РФ, а ситуация на Украине спровоцирована в первую очередь действиями Запада.
Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.
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