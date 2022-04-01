Прямой эфир
Мир
В Германии задумались о национализации дочек «Газпрома» и «Роснефти»
Мир
США обсудили поставки энергоносителей со странами Персидского залива
Мир
Франция изучит возможность стать гарантом в украинском урегулировании
Мир
Канада поддержала предложение исключить Россию из G20
Мир
В Италии изъяли имущество попавших под санкции россиян на €900 млн
Мир
Лидеры ЕС и Китая обсудят торговлю и ситуацию вокруг Украины
Мир
МЭА обсудит высвобождение нефти из стратегических резервов Запада
Мир
Зеленский поручил создать военные администрации еще в двух городах Донбасса
Мир
МИД Франции заявил о готовности Макрона продолжать диалог с Путиным
Мир
США анонсировали новые санкции против оборонных предприятий России
Мир
Лондон заморозил активы британских компаний в рамках санкций против РФ
Сюжет:

Лидеры ЕС и Китая обсудят торговлю и ситуацию вокруг Украины

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры Европейского союза и Китая 1 апреля проведут саммит в формате видеоконференции, главной темой которого станет ситуация на Украине.

Грозовые расклады: российские войска готовят наступление в Донбассе
Они взяли под полный контроль Золотую Ниву, форсировали Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже

Отмечается, что со стороны ЕС в саммите примут участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Со стороны Китая — председатель КНР Си Цзиньпин и премьер госсовета Ли Кэцян.

Высокопоставленный европейский источник подчеркнул, что ЕС в ходе саммита планирует призвать Китай «не способствовать обходу европейских санкций против России и не оказывать Москве военную помощь».

Уточняется, что стороны также обсудят глобальные последствия конфликта на Украине, в том числе его влияние на ситуацию с продовольствием на мировых рынках.

Кроме того, лидеры ЕС и Китая также планируют обсудить двусторонние отношения.

«Лидеры обсудят состояние дел в двусторонних отношениях, вопросы изменения климата, биологическое разнообразие, здравоохранение, а также возможности обеспечения более сбалансированных торговых отношений, основанных в большей степени на взаимности», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Ранее, 30 марта, глава МИД КНР Ван И заявил, что кризис на Украине «стал взрывом» долго копившихся противоречий в сфере безопасности в Европе.

Помимо этого, он отметил, что Китай поддерживает усилия РФ и других стран по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине, а также поддерживает усилия Москвы и Киева по продолжению переговоров и уже достигнутые результаты.

Также 30 марта министр иностранных дел Китая заявил о намерении поддержать любые усилия по деэскалации ситуации. Ван И пояснил, что позиция КНР ясна: Китай выступает за мир и диалог.

25 марта председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество объединиться для урегулирования ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом вопросе.

В этот же день Китай раскритиковал США за перекладывание ответственности за ситуацию вокруг Украины.

23 марта на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Китая при организации Чжан Цзюнь призвал все стороны геополитики в кратчайшие сроки вынести решение по урегулированию ситуации вокруг Украины посредством переговорных процессов. Постпред КНР добавил, что проголосовал за проект российской резолюции, так как считает важной проблему гуманитарной ситуации на Украине и в Донбассе. Тогда же Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию по Украине.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, результаты голосования по вопросу принятия российской резолюции по Украине демонстрируют ценности стран — членов Совета Безопасности ООН. Так, непринятие инициативы Москвы выводит на чистую воду государства, в приоритетах которых находится политизация, а не гуманитарные вопросы.

До этого, 2 марта, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести военные подразделения с территории Украины и Донбасса. В документе также содержится требование прекратить применение силы.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022