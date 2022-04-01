Лидеры ЕС и Китая обсудят торговлю и ситуацию вокруг Украины

Лидеры Европейского союза и Китая 1 апреля проведут саммит в формате видеоконференции, главной темой которого станет ситуация на Украине.

Отмечается, что со стороны ЕС в саммите примут участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Со стороны Китая — председатель КНР Си Цзиньпин и премьер госсовета Ли Кэцян.

Высокопоставленный европейский источник подчеркнул, что ЕС в ходе саммита планирует призвать Китай «не способствовать обходу европейских санкций против России и не оказывать Москве военную помощь».

Уточняется, что стороны также обсудят глобальные последствия конфликта на Украине, в том числе его влияние на ситуацию с продовольствием на мировых рынках.

Кроме того, лидеры ЕС и Китая также планируют обсудить двусторонние отношения.

«Лидеры обсудят состояние дел в двусторонних отношениях, вопросы изменения климата, биологическое разнообразие, здравоохранение, а также возможности обеспечения более сбалансированных торговых отношений, основанных в большей степени на взаимности», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Ранее, 30 марта, глава МИД КНР Ван И заявил, что кризис на Украине «стал взрывом» долго копившихся противоречий в сфере безопасности в Европе.

Помимо этого, он отметил, что Китай поддерживает усилия РФ и других стран по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине, а также поддерживает усилия Москвы и Киева по продолжению переговоров и уже достигнутые результаты.

Также 30 марта министр иностранных дел Китая заявил о намерении поддержать любые усилия по деэскалации ситуации. Ван И пояснил, что позиция КНР ясна: Китай выступает за мир и диалог.

25 марта председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество объединиться для урегулирования ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом вопросе.

В этот же день Китай раскритиковал США за перекладывание ответственности за ситуацию вокруг Украины.

23 марта на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Китая при организации Чжан Цзюнь призвал все стороны геополитики в кратчайшие сроки вынести решение по урегулированию ситуации вокруг Украины посредством переговорных процессов. Постпред КНР добавил, что проголосовал за проект российской резолюции, так как считает важной проблему гуманитарной ситуации на Украине и в Донбассе. Тогда же Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию по Украине.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, результаты голосования по вопросу принятия российской резолюции по Украине демонстрируют ценности стран — членов Совета Безопасности ООН. Так, непринятие инициативы Москвы выводит на чистую воду государства, в приоритетах которых находится политизация, а не гуманитарные вопросы.

До этого, 2 марта, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести военные подразделения с территории Украины и Донбасса. В документе также содержится требование прекратить применение силы.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».