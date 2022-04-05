Столтенберг заявил о намерении НАТО расширить влияние в Азии из-за Китая

Страны — члены НАТО планируют расширить свою сферу сотрудничества с государствами Азии по причине отказа Китайской Народной Республики (КНР) осудить проводимую Россией специальную военную операцию в Донбассе. Данное решение озвучил во вторник, 5 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Он также добавил, что главы министерств иностранных дел Североатлантического альянса 6 и 7 апреля выдвинут на повестку свою новую стратегическую концепцию — впервые в нее будет включен Китай.

1 апреля председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о том, что власти Китая глубоко сожалеют из-за того, что ситуация на Украине приобрела нынешние масштабы. Также политик призвал международное сообщество поддерживать переговорный процесс между Москвой и Киевом и прекратить «подливать масло в огонь».

Тогда же официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении ситуации на Украине, несмотря на давление Запада. Кроме того, дипломат также выразил мнение, что западные страны должны были расформировать Североатлантический альянс после распада Советского Союза.

18 марта США пригрозили КНР санкциями в случае поддержки спецоперации РФ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена «глубоко обеспокоена» потенциальным сотрудничеством Китая и России на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в Россию и попросили о признании независимости.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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