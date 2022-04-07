Макрон охарактеризовал диалог с Путиным как необходимость

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 6 апреля, в интервью телеканалу TF1 заявил о необходимости продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я беру на себя полную ответственность за то, что постоянно разговаривал с президентом Путиным от имени Франции. <…> Я всегда прилагал усилия для разговора с Россией. Я постоянно вел диалог, чтобы добиться режима прекращения огня», — цитирует французского лидера «РИА Новости».

Таким образом он прокомментировал критику со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за регулярные звонки Путину.

Французский лидер подчеркнул, что считает «совершенно правильным говорить постоянно» с Путиным.

Кроме того, по его словам, заявления главы польского правительства являются «совершенно необоснованными и возмутительными».

«Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию», — указал Макрон.

7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон на открытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что диалог с Россией — главное средство достижения стабильности и безопасности в Европе. Он сказал, что сейчас «наблюдается критическая ситуация в Европе», поэтому все стороны «должны вести себя ответственно».

В этот же день политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Чихачев предположил, что если Макрон выиграет на выборах президента Франции в апреле 2022 года, во французско-российских отношениях может настать частичное потепление.